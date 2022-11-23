Бушманов отреагировал на возможный трансфер бразильского защитника Хоакима в «Спартак»

23 ноября, 19:12
Экс-главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов оценил вероятность трансфера бразильского защитника Хоакима в «Спартак». Сегодня, 23 ноября, сообщалось, что красно-белые интересуются игроком.
«Я думаю, что позиция центрального защитника нуждается в усилении, несмотря на то, что там могут сыграть Маслов, Чернов и Литвинов. Надо купить игрока, который будет сильнее тех, которые есть, чтобы российские футболисты конкурировали и прогрессировали. Для борьбы с «Зенитом», возможно, нужен левый защитник с рабочей левой ногой.», — цитирует Бушманова «РБ Спорт».
В минувшем сезоне Хоаким провел 28 матчей за «Куябу», в которых забил гол и сделал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 500 тысяч евро.
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Основные источники исследования