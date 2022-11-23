Бушманов отреагировал на возможный трансфер бразильского защитника Хоакима в «Спартак»

Экс-главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов оценил вероятность трансфера бразильского защитника Хоакима в «Спартак». Сегодня, 23 ноября, сообщалось, что красно-белые интересуются игроком.

«Я думаю, что позиция центрального защитника нуждается в усилении, несмотря на то, что там могут сыграть Маслов, Чернов и Литвинов. Надо купить игрока, который будет сильнее тех, которые есть, чтобы российские футболисты конкурировали и прогрессировали. Для борьбы с «Зенитом», возможно, нужен левый защитник с рабочей левой ногой.», — цитирует Бушманова «РБ Спорт».