Бутрагеньо будет единственным представителем «Реала» на вручении «Золотого мяча»

Директор «Реала» Эмилио Бутрагеньо будет единственным представителем мадридского клуба на церемонии вручения «Золотого мяча» по итогам сезона-2023/24, сообщает журналист Рамон Альварес де Мон.

Ранее источники утверждали, что делегация «сливочных», включая игроков Винисиуса Жуниора, Джуда Беллингема и президента Флорентино Переса, отменили рейс в Париж на церемонию награждения. Отмечается, что лучшим игроком мира в сезона-2023/24 будет признан хавбек «Манчестер Сити» Родри.

Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет в понедельник, 28 октября. Начало — в 21.00 мск.