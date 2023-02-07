0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 09:37

Бышовец дал совет Кержакову, который возглавит кипрскую «Кармиотиссу»

Иван Торопцев
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец дал совет Александру Кержакову, который близок к тому, чтобы возглавить кипрскую «Кармиотиссу».

С 1992 по 1993 год Бышовец тренировал кипрский АЕЛ.

«Прежде чем принять предложение «Кармиотиссы», Кержакову необходимо изучить кипрский футбол. В начале 90-х, когда там работал я, он был, по сути своей, полупрофессиональным. Однако сейчас ситуация изменилась, что демонстрируют и результаты в еврокубках. Александру также нужно узнать все непосредственно о команде и найти человека из местного футбола, который мог бы войти в его штаб. Желательно, чтобы он еще и был русскоговорящим.
Контракт по тем временам был неплохим, но я не знал о главной проблеме. Внутри клубов там полным-полно интриг. Везде есть тренеры, которые мечтают занять твое место», — приводит RT слова Бышовца.

В понедельник, 6 февраля президент «Кармиотиссы» Дмитрий Пунин сообщил, что 40-летний Кержаков станет главным тренером его клуба. Команда занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Кипра с 23 очками в 22 матчах.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1107627-byshovec-kipr-kerzhakov-rabota
Александр Кержаков
Анатолий Бышовец
Футбол
ФК Кармиотисса
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Бойкот поддержат 40 стран». Реальны ли страшилки о расколе в МОК из-за позиции по России?
Называли изменником родины и допингером. Великий штангист умер загадочной смертью в 50 лет
Global Times: передача Украине российских активов станет политическим трюком США
Мужчину задержали при попытке украсть тело Ленина из Мавзолея
В Центральной Турции зафиксировано новое землетрясение магнитудой 7,7
Появились кадры спасения людей из-под обломков здания в Газиантепе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Спортинг» на выезде обыграл «Риу Ави»