Бывшего футболиста сборной Мексики Бланко обвинили в попытке изнасилования

Бывший футболист сборной Мексики и экс-губернатор штата Морелос Куаутемок Бланко обвиняется в попытке изнасилования сводной сестры, сообщает El Financiero.

Как отмечает источник, девушка подала жалобу на 51-летнего мексиканца несколько недель назад. По словам пострадавшей, Бланко в официальной резиденции принуждал ее к половому акту, угрожая сместить с должности в его администрации.

Также на экс-футболиста была подана жалоба в антикоррупционную прокуратуру Морелоса из-за возможного сокрытия источника и целей расходования средств.

Бланко завершил игровую карьеру в 2016 году. Он единственный мексиканский футболист, завоевавший международные награды ФИФА — «Серебряный мяч» и «Серебряная бутса» в Кубке конфедераций 1999. На клубном уровне Бланко выступал за такие команды, как «Америка», «Пуэбла», «Реал Вальядолид», «Чикаго Файр» и другие.