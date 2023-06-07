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Зарубежные

Сегодня, 16:25

Бывшего игрока «Анжи» и «Енисея» задержали с наркотиками в Москве

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Сурхана» из Узбекистана Шамиль Гасанов задержан правоохранительными органами в Москве, сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, 29-летний футболист переходил дорогу в неположенном месте в Москве, после чего его остановили сотрудники ДПС. Гасанов занервничал, в связи с чем его обыскали и обнаружили сверток с наркотическим веществом.

Гасанов выступает за «Сурхан» с января этого года. Ранее он играл за махачкалинское «Динамо», «Чайку», «Енисей», «Балтику», норвежский «Тромсе» и «Анжи».

Источник: https://t.me/breakingmash/44773
Шамиль Гасанов
Футбол
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