Бывшего игрока «Анжи» и «Енисея» задержали с наркотиками в Москве

Защитник «Сурхана» из Узбекистана Шамиль Гасанов задержан правоохранительными органами в Москве, сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, 29-летний футболист переходил дорогу в неположенном месте в Москве, после чего его остановили сотрудники ДПС. Гасанов занервничал, в связи с чем его обыскали и обнаружили сверток с наркотическим веществом.

Гасанов выступает за «Сурхан» с января этого года. Ранее он играл за махачкалинское «Динамо», «Чайку», «Енисей», «Балтику», норвежский «Тромсе» и «Анжи».