Бывший форвард «Спартака» Барриос возобновит карьеру и подпишет контракт с аргентинским клубом

Бывший форвард «Спартака» Лукас Барриос принял решение возобновить карьеру, сообщает El Tribuno de Jujuy.

38-летний парагваец подпишет контракт с клубом «Химнасия», который выступает во втором дивизионе чемпионата Аргентины.

В сентябре бывший нападающий сборной Парагвай принял решение завершить профессиональную карьеру.

С 2013 по 2015 год форвард выступал за московский «Спартак». За красно-белых он сыграл в 20 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи.

За сборную Парагвая он забил 10 голов в 36 матчах.