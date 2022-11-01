Экс-игрок «Анжи» Мухаммад: «В Швеции приветливейшие люди — швед, темнокожий и азиат идут из школы под руку»

Бывший футболист «Анжи» Шариф Мухаммад поделился впечатлениями от жизни в Швеции и игры в местном чемпионате.

— Чем вас удивила Швеция и местный футбол?

— Если спросите моих детей, то они до сих пор с восторгом и ностальгией вспоминают Швецию. Бывает, когда ты переезжаешь в какую-то страну, становится хорошо на душе. Вот так было и со мной тоже: в Швеции приветливейшие люди. К примеру, вот на улице дети возвращаются из школы — швед, темнокожий и азиат — и они идут под руку и свободно общаются друг с другом. Такая атмосфера меня очень затянула. Что же касается футбола, то он немного силовой. Не думаю, что он уступал российскому, были сильные команды, как «Мальме» или АИК, — приводит слова футболиста Metaratings.ru.

Мухаммад выступал за «АФК Эскильстуна» с 2017 по 2018 год. В чемпионате Швеции он провел семь матчей, не отметившись в них результативными действиями.