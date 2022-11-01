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Экс-игрок «Анжи» Мухаммад: «В Швеции приветливейшие люди — швед, темнокожий и азиат идут из школы под руку»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший футболист «Анжи» Шариф Мухаммад поделился впечатлениями от жизни в Швеции и игры в местном чемпионате.

— Чем вас удивила Швеция и местный футбол?

— Если спросите моих детей, то они до сих пор с восторгом и ностальгией вспоминают Швецию. Бывает, когда ты переезжаешь в какую-то страну, становится хорошо на душе. Вот так было и со мной тоже: в Швеции приветливейшие люди. К примеру, вот на улице дети возвращаются из школы — швед, темнокожий и азиат — и они идут под руку и свободно общаются друг с другом. Такая атмосфера меня очень затянула. Что же касается футбола, то он немного силовой. Не думаю, что он уступал российскому, были сильные команды, как «Мальме» или АИК, — приводит слова футболиста Metaratings.ru.

Мухаммад выступал за «АФК Эскильстуна» с 2017 по 2018 год. В чемпионате Швеции он провел семь матчей, не отметившись в них результативными действиями.

Источник: https://metaratings.ru/news/eks-igrok-anzhi-mukhammad-v-shvetsii-privetliveyshie-lyudi-shved-temnokozhiy-i-aziat-idut-iz-shkoly--1401130/

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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24%

1.66

Ф2(-1)

16%

2.02
Шариф Мухаммад
0
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