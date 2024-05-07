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Сегодня, 13:20

Бывший футболист ЦСКА Жо задержан в Бразилии из-за неуплаты алиментов

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Нападающий «Амазонас» Жо, известный в России по выступлениям за ЦСКА, задержан в Бразилии по подозрению в неуплате алиментов, сообщает BolaVIP.

Представители правоохранительных органов ждали прибытия автобуса «Амазонаса» в город Кампинас, где команда должна была встретиться с «Понте Прета». Однако Жо не приехал на игру вместе с командой, несмотря на то что должен был выйти в стартовом составе.

В конечном итоге полицейские нашли форварда и доставили его в участок.

В начале 2024 года Жо признался, что является отцом Жоао Габриэла от влиятельной модели Майары Киндеролли. Тем не менее 37-летний футболист так и не начал платить алименты, из-за чего теперь имеет проблемы с законом.

Жо выступал за ЦСКА с 2006 по 2008 год. В общей сложности бразилец провел 77 матчей за армейцев, в которых забил 44 гола и отдал 10 результативных передач.

ФК ЦСКА (Москва)
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