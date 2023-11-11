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Сегодня, 20:17

Футболист сборной Ганы Двамена умер после сердечного приступа во время матча

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий клуба «КФ Эгнатия» и сборной Ганы Рафаэль Двамена умер в возрасте 28 лет после потери сознания на футбольном поле во время матча чемпионата Албании, сообщает пресс-служба Ассоциации футбола Ганы.

«Футбольная ассоциация Ганы с прискорбием узнала о смерти Рафаэля Двамена и хотела бы выразить глубочайшие соболезнования его семье в этот тяжелый момент», — говорится в заявлении организации.

У игрока «Эгнатии» случился сердечный приступ во время 13-го матча чемпионата Албании с «Партизани». Игра не была доиграна, а Двамена умер в больнице.

Форвард ранее играл за «Олд Бойз», «Цюрих», «Блау-Вайсс», «Аустрию», «Лиферинг», «Вайле», «Леванте» и «Сарагосу».

В составе сборной Ганы Двамена провел 8 матчей и забил 3 мяча.

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