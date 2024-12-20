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Сегодня, 11:35

Сарычев: «В Южной Корее болельщики боготворят успешных иностранцев»

Алина Савинова
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Бывший вратарь СССР, четырехкратный чемпион Южной Кореи Валерий Сарычев рассказал, почему выбрал работу в клубе второй корейской лиги «Чхонан Сити».

«Команду выбрал поближе к тому месту, где живу, поближе к дому. Команда играет во втором по силе дивизионе, я работаю с молодежью. Года два назад команда еще играла в третьем по силе дивизионе, но затем, даже с учетом того что она не выиграла турнир, ее перевели во вторую лигу», — приводит «РБ Спорт» слова Сарычева.

Он также ответил, какое отношение у болельщиков к иностранцам в Южной Корее.

«Люди мягкие, дружелюбные. Если ты играешь несколько лет, и играешь хорошо, становишься идолом, которого болельщики просто обожают. Люди просто боготворят», — добавил тренер.

Будучи футболистом, Сарычев выступал за «Памир» из Душанбе, московские ЦСКА и «Торпедо». В 1992 году он уехал в Южную Корею, где защищал цвета «Ильва Чунма» и «Сеула». Россиянин завершил игровую карьеру в 2005 году, после чего стал тренером и основал первую в Корее школу вратарей.

Источник: РБ Спорт
Футбол
Валерий Сарычев
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