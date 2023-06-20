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Зарубежные

Сегодня, 07:19

Бывший главный тренер «Барселоны» Мартино возглавит «Интер Майами»

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Интер Майами» близок к назначению на пост главного тренера Херардо Мартино.

Как сообщает журналист TyC Sports Сесар Луис Мерло, с 60-летним специалистом было достигнуто соглашение после увольнения Фила Невилла. К американскому клубу Мартино присоединится в начале июля. Именно в эти даты ожидается оформление его рабочей визы.

Херардо Мартино работал в «Барселоне» в сезоне-2013/14. Команда под его руководством заняла второе место в ла лиге, дошла до финала Кубка и выиграла Суперкубок Испании. Последним местом работы Мартино была сборная Мексики, которую он покинул после вылета с чемпионата мира-2022.

Ранее «Интер Майами» подписал аргентинского нападающего Лионеля Месси.

Лионель Месси
ФК Интер Майами
Херардо Мартино
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