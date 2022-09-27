Юран: «Оценка карьеры Кокорина — ниже среднего, он мог бы лучше себя реализовать»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран поделился мнением о карьере нападающего Александра Кокорина, который этим летом перешел в «Арис».

«Кокорин, что, девочка, чтобы его жалеть? Он мужчина, сам выбирает себе дорогу. Не пацан все-таки, уже взрослый. Значит, он доволен тем, как сложилась его карьера, раз все так получилось. В «Химки» он не поехал бы за ту зарплату, которою мы ему предлагали, поэтому заострять внимание тут не надо. Оценка карьеры Саши — ниже среднего, он мог бы лучше себя реализовать. Надо у него спросить, что у него на первом плане — финансовая состояние или футбол», — цитирует «РБ Спорт» Юрана.

Кокорин летом перешел в «Арис» из «Фиорентины» на правах аренды. Соглашение с 31-летним россиянином рассчитано до конца сезона-2022/23.

В текущем розыгрыше чемпионата Кипра Кокорин провел 3 матча. На его счету 1 гол и 1 результативная передача.