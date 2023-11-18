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Сегодня, 15:54

Данни назначен спортивным директором «Маритиму»

Андрей Бобков
Редактор ленты новостей
Мигель Данни.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Бывший полузащитник «Динамо» и «Зенита» сообщил в соцсетях о своем назначении на должность спортивного директора «Маритиму», выступающего во втором португальском дивизионе.

«Я хочу поблагодарить президента «Маритиму» Карлоса Андре Гомеша за приглашение и за оказанное мне доверие, а также болельщиков, членов моей семьи и друзей за поддержку в эти последние дни. Я праздновал достижения команды в Кубке и чемпионате с клубным шарфом и флагом нашего региона и надеюсь в конце сезона отпраздновать восхождение «Маритиму», — заявил Данни в своем аккаунте.

После 10 туров второй лиги чемпионата Португалии-2023/24 «Маритиму» с 19 очками занимает 4-е место в турнирной таблице.

40-летний Данни выступал за «Зенит» с 2008 по 2017 год, в составе питерцев — трехкратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка России, победитель Суперкубка УЕФА (2008).

Мигель Данни
Футбол
ФК Зенит
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