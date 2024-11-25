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Сегодня, 14:59

Бывший игрок «Ростова» Сигурдссон сыграет свадьбу в России

Камила Абдурахманова
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Бывший защитник «Ростова» и сборной Исландии Рагнар Сигурдссон рассказал о скорой свадьбе в Москве. Его невеста — россиянка.

«Я приехал в Россию, потому что в середине декабря у меня будет свадьба в Москве! Почему в Москве? Все дело в том, что моя жена русская! Мы познакомились с ней в России, когда я играл за «Ростов», — заявил Сигурдссон «РБ Спорт».

Сигурдссон играл в российских клубах с 2014 по 2016 год и с 2017 по 2020 год. До этого он выступал за шведский «Гетеборг», а после — за датский «Копенгаген». Последней командой исландского защитника был «Филкир».

Источник: «РБ Спорт»
Рагнар Сигурдссон
ФК Ростов

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