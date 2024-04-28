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Сегодня, 14:32

Экс-футболист сборной Португалии: «Виллаш-Боаш станет новой волной развития «Порту»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Экс-игрок сборной Португалии Марку Канейра в разговоре с «СЭ» прокомментировал назначение бывшего главного тренера «Зенита» Андре Виллаш-Боаша на пост президента «Порту».

На прошедших выборах 46-летний португалец опередил Пинту Да Кошту, который занимал эту должность с 1982 года.

«Спустя 42 года правления Пинту да Кошты в клубе, Виллаш-Боаш станет новой волной развития. Он тренировал эту команду. Думаю, «Порту» ждет развитие и большие перемены. Виллаш-Боаш — человек с новым складом ума. Сейчас важно иметь финансовый баланс в клубе. Последние 5-6 лет многие хорошие игроки покидали команду свободными агентами. Виллаш-Боаш должен это изменить. Считаю его достаточно квалифицированным для того, чтобы занимать эту должность. Люди хотят видеть клуб более организованным и профессиональным», — сказал Канейра «СЭ».

Виллаш-Боаш возглавлял «Порту» с 2010 по 2011 год. Под его руководством клуб стал чемпионом Португалии, а также завоевал Лигу Европы.

Ранее в своей карьере специалист тренировал «Челси», «Тоттенхэм», «Зенит», «Шанхай СИПГ» и «Марсель».

Андре Виллаш-Боаш
Футбол
ФК Порту
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