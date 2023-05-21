Канчельскис поздравил Кокорина с победой в чемпионате Кипра: «Надеемся, что он вернется в «Фиорентину»

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу в чемпионате Кипра «Ариса», за который выступает Александр Кокорин.

«Поздравляем Александра. Редко наши футболисты становятся чемпионами в других чемпионатах. Кипр, конечно, не самая футбольная страна. Надеемся, что он вернется в «Фиорентину». Если он стал чемпионом, то на него должны были обращать внимание. Нужно дать ему еще один шанс, чтобы он проявил себя в «Фиорентине», нужно ли Кокорину вернуться в Россию? Нет. Даже Кипр лучше. Они в Лиге чемпионов играют. «Фиорентина» играет в Лиге Европы. А наши клубы где играют? С таким положением я считаю, что лучше остаться в Европе», — сказал Канчельскис корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

В этом сезоне за «Арис» на правах аренды выступает российский форвард Александр Кокорин. 18 мая россиянин был признан лучшим игроком чемпионата Кипра по итогам сезона-2022/23 и получил премию Ассоциации футболистов Кипра.

Чемпионство стало для «Ариса» первым за всю историю клуба. В следующем сезоне команда сыграет в квалификации Лиги чемпионов.