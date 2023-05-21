Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 21:39

Канчельскис поздравил Кокорина с победой в чемпионате Кипра: «Надеемся, что он вернется в «Фиорентину»

Канчельскис поздравил Кокорина с победой в чемпионате Кипра
Telegram Дзен

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу в чемпионате Кипра «Ариса», за который выступает Александр Кокорин.

«Поздравляем Александра. Редко наши футболисты становятся чемпионами в других чемпионатах. Кипр, конечно, не самая футбольная страна. Надеемся, что он вернется в «Фиорентину». Если он стал чемпионом, то на него должны были обращать внимание. Нужно дать ему еще один шанс, чтобы он проявил себя в «Фиорентине», нужно ли Кокорину вернуться в Россию? Нет. Даже Кипр лучше. Они в Лиге чемпионов играют. «Фиорентина» играет в Лиге Европы. А наши клубы где играют? С таким положением я считаю, что лучше остаться в Европе», — сказал Канчельскис корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

В этом сезоне за «Арис» на правах аренды выступает российский форвард Александр Кокорин. 18 мая россиянин был признан лучшим игроком чемпионата Кипра по итогам сезона-2022/23 и получил премию Ассоциации футболистов Кипра.

Чемпионство стало для «Ариса» первым за всю историю клуба. В следующем сезоне команда сыграет в квалификации Лиги чемпионов.

Александр Кокорин
ФК Арис (Лимасол)
4
Обсудить
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Трагедия на футболе в Сальвадоре: после давки на стадионе — сотни раненых, есть погибшие
Бывший футболист «Спартака» пошел в украинскую Нацгвардию. Что о нем известно
Минобороны РФ сообщило об освобождении Артемовска российскими силами
Появились кадры с места гибели подростков у станции Щербинка в Новой Москве
Сотрудники СБУ до смерти избили российского военнопленного на допросе
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Арис» Кокорина впервые в своей истории стал чемпионом Кипра