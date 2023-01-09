Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Премьер-лига (РПЛ)
Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 18:34

Гарет Бэйл: «Я не прощаюсь окончательно со сборной Уэльса. Она навсегда останется в моем сердце»

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший капитан сборной Уэльса Гарет Бэйл обратился с прощальным посланием к болельщикам национальной команды.

«Решение завершить карьеру стало самым сложным для меня за всю карьеру.

Как описать словами те чувства, которые я испытывал, представляю свою страну на международной арене? Как я могу рассказать, как многое для меня это значит?

Мое путешествие вместе со сборной Уэльса изменило не только мою жизнь, но и меня самого. Я неимоверно горжусь тем, что был выбран капитаном национальной команды.

Я делил одну раздевалку с парнями, которые стали мне братьями. Мы были единой семьей.

Сейчас настало время уступить свое место. Но я не прощаюсь окончательно с национальной командой. Она навсегда останется в моем сердце», — написал валлиец в Twitter.

На Евро-2016 сборная Уэльса дошла до полуфинала. Также Бэйл был капитаном команды на ЧМ-2022.

Гарет Бэйл
Сборная Уэльса по футболу
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Норвежцы могут отказаться от Олимпиады-2024 из-за России. Они уже грозились бойкотировать Пекин-2022
Устюгов и Большунов цепляют друг друга после каждого спринта. Что будет на этапе в Сыктывкаре?
Макрон рассказал о «парадоксе» Путина
В США заявили, что Путин указом о перемирии продемонстрировал миру истинное лицо Зеленского
В ДНР возобновляется работа одного из крупнейших месторождений каолина
Путин внес в ГД проект о денонсации Конвенции об ответственности за коррупцию
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Гарет Бэйл: «Настало время начать новую главу в жизни»

Кокорин попал в стартовый состав «Ариса» на матч против «Акритаса»