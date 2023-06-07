Экс-форвард ЦСКА Жезус: «В Таиланде хороший чемпионат, есть качественные местные игроки»

Бывший нападающий ЦСКА Рикарду Жезус рассказал о выступлении в чемпионате Таиланда. Он играл за «Тай Хонда» в 2016-2017 годах.

«Стал чемпионом второй лиги. Мы с «Тай Хонда» впервые вышли в первую лигу, — цитирует Sport24 Жезуса. — Вообще я удивился уровню тайского футбола. Чемпионат хороший, есть качественные местные игроки. Просто об этой стране никто не говорит, не раскручивает местный футбол. В Таиланде я был счастлив, у нас было много выходных, так что удалось отдохнуть на местных курортах. Там я, кстати, повстречал много русских. Очень удобно — получил практику общения на русском языке!»

Рикарду Жезус перешел в ЦСКА в январе 2008 года и покинул московский клуб в январе 2014 года, при этом форвард часто выступал за другие команды на правах аренды. В составе армейцев бразилец забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 19 матчах. В 2019 году форвард завершил карьеру.