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Сегодня, 18:04

Дуайт Йорк — о Роналду в «МЮ»: «Это была бомба замедленного действия, готовая вот-вот взорваться»

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Дуайт Йорк высказался об уходе форварда Криштиану Роналду из английского клуба.

«У меня был разговор с ним один на один перед переездом в Австралию. Мне повезло, что Роналду уделил мне 30 минут своего времени, и мы подробно поговорили. Он честно мне признался, что был недоволен. Он чувствовал, что клуб развивается не так, как ему хотелось, и требовал определенных вещей от нового тренера. Я предполагал, что произойдет то, что мы в конце концов увидели, и знал, что это была бомба замедленного действия, готовая вот-вот взорваться», — приводит Goal слова Йорка.

В ноябре Роналду расторг контракт с «МЮ». На данный момент 37-летний португалец является игроком «Аль-Насра». 3 января прошла его презентация в клубе из Саудовской Аравии.

Источник: https://www.goal.com/en-gb/news/ronaldo-ticking-time-bomb-explode-man-utd-exit-inevitable-yorke/blt64672cc26a290209
Дуайт Йорк
Криштиану Роналду
ФК Аль-Наср
ФК Манчестер Юнайтед
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