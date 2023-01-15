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15 января, 23:10

Бывший нападающий «Рубина» перешел в «Андерлехт»

Иван Шитик
Корреспондент
Андерс Дрейер.
Фото ФК «Андерлехт»
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Нападающий «Мидтьюллана» Андерс Дрейер стал игроком «Андерлехта», сообщает сайт бельгийского клуба.

Соглашение игрока с новой командой рассчитано до лета 2027 года.

24-летний Дрейер был игроком «Рубина» с августа 2021-го по март 2022 года. Он пришел в казанскую команду из «Мидтьюлланна» и потом вернулся в датский клуб.

В составе казанской команды Дрейер провел 14 матчей и забил восемь мячей.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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ФК Андерлехт
ФК Мидтьюлланн
Андерс Дрейер
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