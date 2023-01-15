Бывший нападающий «Рубина» перешел в «Андерлехт»

Нападающий «Мидтьюллана» Андерс Дрейер стал игроком «Андерлехта», сообщает сайт бельгийского клуба.

Соглашение игрока с новой командой рассчитано до лета 2027 года.

24-летний Дрейер был игроком «Рубина» с августа 2021-го по март 2022 года. Он пришел в казанскую команду из «Мидтьюлланна» и потом вернулся в датский клуб.

В составе казанской команды Дрейер провел 14 матчей и забил восемь мячей.