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Бывший нападающий сборной Германии Кевин Кураньи поделился мнением об игре нападающего Александра Кокорина в «Арисе».
«Кокорин — лучший игрок лиги Кипра на данный момент. Все болельщики и одноклубники в «Арисе» довольны Сашей.
Если Кокорин и вернется в Италию, то только сильнее и с большей уверенностью в себе. Сейчас на Кипре он много играет и забивает важные голы.
Стоит ли Кокорину возвращаться в «Фиорентину»? Нет, ему не нужно этого делать. Думаю, «Арис» сделает все, чтобы удержать Александра в клубе», — цитирует Кураньи Sport24.
«Фиорентина» отдала Кокорина в аренду до конца сезона-2022/23. В составе «Ариса» россиянин провел 6 матчей, в которых забил 3 мяча и отметился 1 результативной передачей.
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