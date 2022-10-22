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Сегодня, 12:35

Кураньи: «Кокорин — лучший игрок лиги Кипра на данный момент»

Кураньи назвал Кокорина лучшим игроком Кипра на данный момент
Руслан Минаев

Бывший нападающий сборной Германии Кевин Кураньи поделился мнением об игре нападающего Александра Кокорина в «Арисе».

«Кокорин — лучший игрок лиги Кипра на данный момент. Все болельщики и одноклубники в «Арисе» довольны Сашей.

Если Кокорин и вернется в Италию, то только сильнее и с большей уверенностью в себе. Сейчас на Кипре он много играет и забивает важные голы.

Стоит ли Кокорину возвращаться в «Фиорентину»? Нет, ему не нужно этого делать. Думаю, «Арис» сделает все, чтобы удержать Александра в клубе», — цитирует Кураньи Sport24.

«Фиорентина» отдала Кокорина в аренду до конца сезона-2022/23. В составе «Ариса» россиянин провел 6 матчей, в которых забил 3 мяча и отметился 1 результативной передачей.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-22-kurani-kokorin-luchshiy-igrok-ligi-kipra-yemu-ne-nuzhno-vozvrashchatsya-v-fiorentinu

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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27%

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20%

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Челси
Манчестер Юнайтед

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Х2

12%

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Спартак
Химки

обе забьют - нет

34%

1.87

Ф1(-1.5)

22%

1.66

ИТБ1 (2.5)

17%

1.90
Александр Кокорин
Кевин Кураньи
ФК Арис (Лимасол)
1
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