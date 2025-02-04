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Сегодня, 11:30

Бывший нападающий «Сочи» Стивен Альфред перешел в «Шинник»

Даниил Аршавский
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Нигерийский нападающий Стивен Альфред подписал соглашение с ярославским «Шинником» до 30 июня 2025 года, сообщает Metaratings.ru.

За свою карьеру 27-летний форвард выступал за молдавский «Саксан», армянский «Пюник», «Сочи», белорусские «Слуцк» и «Динамо» Минск, а также ряд израильских команд.

В нынешнем сезоне Альфред провел 11 матчей за минское «Динамо» во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 400 тысяч евро.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
ФК Шинник
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