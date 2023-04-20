Бывший партнер Месси по сборной заявил, что хотел бы видеть форварда в МЛС

Бывший полузащитник «Портленд Тимберс», аргентинец Диего Валери прокомментировал возможный переход Лионеля Месси в клуб из МЛС.

«МЛС может предложить Месси шикарный новый путь и нечто большее, чем-то, что у него уже было. Он может дать новую жизнь проекту МЛС. Надеюсь, его удастся убедить. Решение будет принимать он и его семья. Я не могу быть беспристрастным, я не могу быть объективным в этом вопросе. Я совершенно предвзят, потому что хочу, чтобы он был здесь завтра же, и похоже, что это будет «Интер Майами». Его приход будет сравним с приходом Дэвида Бекхэма в 2007 году, когда он дал лиге невероятный импульс глобальной известности», — приводит слова Валери Diario AS.

Действующее соглашение Месси с «ПСЖ» рассчитано до лета 2023 года. В текущем сезоне он сыграл за парижский клуб 35 матчей, забил 20 голов и отдал 18 результативных передач.