Бывший полузащитник ЦСКА Тошич подписал контракт с греческим клубом «Ламия»

Бывший футболист ЦСКА и «Тобола» Зоран Тошич перешел в греческий клуб «Ламия», сообщает пресс-служба команды.

35-летний Зоран Тошич выступал за «Тобол» с 2021 года, проведя в чемпионате Казахстана в общей сложности 31 матч с 6 забитыми мячами и 8 ассистами.

Полузащитник является чемпионом Казахстана 2021 года.

Тошич играл за ЦСКА с 2010 по 2017 год, проведя 241 матч и забив 47 мячей. В составе команды он трижды выиграл чемпионат России (2012/13, 2013/14, 2015/16), два раза Кубок страны (2010/11, 2012/13) и два раза — Суперкубок (2013, 2014).