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Сегодня, 16:33

Бывший полузащитник ЦСКА Тошич подписал контракт с греческим клубом «Ламия»

Иван Шитик
Корреспондент
Зоран Тошич (в центре).
Фото ФК «Ламия»
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Бывший футболист ЦСКА и «Тобола» Зоран Тошич перешел в греческий клуб «Ламия», сообщает пресс-служба команды.

35-летний Зоран Тошич выступал за «Тобол» с 2021 года, проведя в чемпионате Казахстана в общей сложности 31 матч с 6 забитыми мячами и 8 ассистами.

Полузащитник является чемпионом Казахстана 2021 года.

Тошич играл за ЦСКА с 2010 по 2017 год, проведя 241 матч и забив 47 мячей. В составе команды он трижды выиграл чемпионат России (2012/13, 2013/14, 2015/16), два раза Кубок страны (2010/11, 2012/13) и два раза — Суперкубок (2013, 2014).

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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Зоран Тошич
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