Канчельскис: «Кокорин забил больше Роналду в сезоне? Зачем сравнивать детсадовца с десятиклассником»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал игру Кокорина за «Арис» в матче 7-го тура чемпионата Кипра против «Аполлона» (3:0).

«Не считаю, что Кокорин перезагружает свою карьеру. Это можно делать в Германии, Италии. Хотите сравнить чемпионат Кипра с итальянским? Это смешно. В любом случае забил, начал чувствовать бомбардирские качества. Если бы он на Кипре еще не забивал... Я уже давно говорил, что если там не заиграет, пора с футболом заканчивать вообще. У Кокорина больше голов, чем у Роналду? Зачем сравнивать детсадовца с десятиклассником. Роналду забил больше 700, сколько Кокорин? Я больше забил, чем Александр. И то я правый полузащитник. Забьет 500-700, тогда будем сравнивать», — сказал Канчельскис «СЭ».

В 6 матчах за «Арис» у 31-летнего Кокорина 3 гола и 1 результативная передача. Кипрский клуб поднялся на второе место в чемпионате Кипра, набрав 15 очков.