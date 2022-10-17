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Сегодня, 21:38

Канчельскис: «Кокорин забил больше Роналду в сезоне? Зачем сравнивать детсадовца с десятиклассником»

Микеле Антонов

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал игру Кокорина за «Арис» в матче 7-го тура чемпионата Кипра против «Аполлона» (3:0).

«Не считаю, что Кокорин перезагружает свою карьеру. Это можно делать в Германии, Италии. Хотите сравнить чемпионат Кипра с итальянским? Это смешно. В любом случае забил, начал чувствовать бомбардирские качества. Если бы он на Кипре еще не забивал... Я уже давно говорил, что если там не заиграет, пора с футболом заканчивать вообще. У Кокорина больше голов, чем у Роналду? Зачем сравнивать детсадовца с десятиклассником. Роналду забил больше 700, сколько Кокорин? Я больше забил, чем Александр. И то я правый полузащитник. Забьет 500-700, тогда будем сравнивать», — сказал Канчельскис «СЭ».

В 6 матчах за «Арис» у 31-летнего Кокорина 3 гола и 1 результативная передача. Кипрский клуб поднялся на второе место в чемпионате Кипра, набрав 15 очков.

Александр Кокорин
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Гол Кокорина помог «Арису» обыграть «Аполлон»

Мама Кокорина не считает, что Александр перезапустил карьеру в «Арисе»