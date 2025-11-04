Рэмзи — о пропавшей собаке: «Она, скорее всего, скончалась»

Бывший полузащитник «Пумас» Аарон Рэмзи рассказал, что исчезновение собаки Хало продолжает преследовать его семью.

Собака 34-летнего валлийца пропала 9 октября. Футболист обещал около 20 тысяч долларов США за информацию о животном.

«Прошло четыре недели с того дня, как Хало пропал. Мы не знали, что она пропала, в течение недели. В течение трех недель мы делали все, что могли, чтобы найти ее. Мы не думаем, что когда-нибудь узнаем, что произошло. Мы не будем «двигаться дальше», как это обычно бывает. Это будет продолжать преследовать нас. Мы должны попытаться смириться с тем, что она, скорее всего, скончалась. Мы хотим поблагодарить вас всех за вашу поддержку и молитвы в течение последних трех недель», — написал Рэмзи в соцсети.

По данным ESPN Mexico, на днях «Пумас» расторг контракт с полузащитником. Футболист сыграл в шести матчах за мексиканскую команду. Сейчас игрок восстанавливается после операции на подколенном сухожилии, проведенной в сентябре.