Бывший полузащитник «Пумас» Аарон Рэмзи рассказал, что исчезновение собаки Хало продолжает преследовать его семью.
Собака 34-летнего валлийца пропала 9 октября. Футболист обещал около 20 тысяч долларов США за информацию о животном.
«Прошло четыре недели с того дня, как Хало пропал. Мы не знали, что она пропала, в течение недели. В течение трех недель мы делали все, что могли, чтобы найти ее. Мы не думаем, что когда-нибудь узнаем, что произошло. Мы не будем «двигаться дальше», как это обычно бывает. Это будет продолжать преследовать нас. Мы должны попытаться смириться с тем, что она, скорее всего, скончалась. Мы хотим поблагодарить вас всех за вашу поддержку и молитвы в течение последних трех недель», — написал Рэмзи в соцсети.
По данным ESPN Mexico, на днях «Пумас» расторг контракт с полузащитником. Футболист сыграл в шести матчах за мексиканскую команду. Сейчас игрок восстанавливается после операции на подколенном сухожилии, проведенной в сентябре.
TORO
Я его очень хорошо понимаю, хоть я и кошатник. Кошка или собака - это член семьи! Иногда даже более близкий, чем кажется... Он собаку оставил в отеле для животных - как собака могла пропасть оттуда?! В голове не укладывается!(( Это трагедия (( И с этим Рэмси, как он и сказал, придется жить до конца дней ((
04.11.2025
bvp
Сожрали голодные мексиканцы.
04.11.2025
Timka1401
играть лучше надо было! хнык хнык
04.11.2025