Бывший полузащитник «Зенита» Краневиттер вернется в «Ривер Плейт»

Бывший полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер вернется в «Ривер Плейт», сообщает журналист Николо Скира.

На этой неделе он прилетит в Аргентину и заключит контракт с клубом.

29-летний Краневиттер выступает за мексиканский «Монтеррей». Его контракт с клубом рассчитан до декабрая 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.

За «Зенит» в чемпионате России Краневиттер выступал с 2017 по 2022 годы.