Данни: «Арис» может стать для Кокорина трамплином в европейскую топ-лигу»

Мигел Данни считает, что успешная игра Кокорина в «Арисе» может стать трамплином в топ-лиги Европы

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной Португалии Мигел Данни считает, что успешная игра Александра Кокорина в «Арисе» может стать трамплином в топ-лиги Европы.

«Верю, что Кокорин еще может оказаться в крепкой европейской команде. Кипрский чемпионат — хорошая возможность напомнить о себе. „Арис“ может стать для Кокорина трамплином в европейскую топ-лигу. У него хороший возраст для того, чтобы вернуться на прежний уровень. Надеюсь, у него все получится», — цитирует Данни «РБ Спорт».

«Фиорентина» отдала Кокорина в аренду до конца сезона-2022/23. В составе «Ариса» россиянин провел 6 матчей, в которых забил 3 мяча и отметился 1 результативной передачей.