Данни: «Арис» может стать для Кокорина трамплином в европейскую топ-лигу»

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Бывший полузащитник «Зенита» и сборной Португалии Мигел Данни считает, что успешная игра Александра Кокорина в «Арисе» может стать трамплином в топ-лиги Европы.
«Верю, что Кокорин еще может оказаться в крепкой европейской команде. Кипрский чемпионат — хорошая возможность напомнить о себе. „Арис“ может стать для Кокорина трамплином в европейскую топ-лигу. У него хороший возраст для того, чтобы вернуться на прежний уровень. Надеюсь, у него все получится», — цитирует Данни «РБ Спорт».
«Фиорентина» отдала Кокорина в аренду до конца сезона-2022/23. В составе «Ариса» россиянин провел 6 матчей, в которых забил 3 мяча и отметился 1 результативной передачей.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования