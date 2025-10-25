Бывший президент УЕФА Платини назвал ФИФА настоящей мафией

Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини заявил, что Международная федерация футбола (ФИФА) — это настоящая мафия.

С 2007 по 2015 год он занимал данную должность, пока комитет ФИФА по этике не отстранил его от футбольной деятельности на восемь лет. Это произошло после обвинений в коррупции.

«Это [ФИФА] настоящая мафия, если все находится в руках одних и тех же людей. Они решили уничтожить меня. Однако у них это не получилось. Футбол не принадлежит ФИФА или УЕФА: он принадлежит людям», — цитирует Платини Il Dubbio.

В 2022 году швейцарский суд оправдал Платини по обвинениям в мошенничестве и недобросовестном управлении.