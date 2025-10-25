Бывший президент УЕФА Платини назвал ФИФА настоящей мафией

25 октября, 12:27
Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини заявил, что Международная федерация футбола (ФИФА) — это настоящая мафия.
С 2007 по 2015 год он занимал данную должность, пока комитет ФИФА по этике не отстранил его от футбольной деятельности на восемь лет. Это произошло после обвинений в коррупции.
«Это [ФИФА] настоящая мафия, если все находится в руках одних и тех же людей. Они решили уничтожить меня. Однако у них это не получилось. Футбол не принадлежит ФИФА или УЕФА: он принадлежит людям», — цитирует Платини Il Dubbio.
В 2022 году швейцарский суд оправдал Платини по обвинениям в мошенничестве и недобросовестном управлении.
hottie
Они решили уничтожить меня. Однако у них это не получилось ))))) Человека сместили навсегда с поста президента и это он называет у них не получилось.
27.10.2025
NIK7478
Прежде чем писать тут, надо знать предмет, о котором высказываешься! Платини в итоге был оправдан и все обвинения с него были в итоге сняты! Но цель мафии была достигнута уже. Подобных примеров - множество, и не только в спорте.
25.10.2025
Артемон Доберманов
Мишель и сам такой.да и любой кто пападает наверх сразу плюет на тех кто внизу классика.
25.10.2025
Nik
как и все рукрврдство евросоюза
25.10.2025