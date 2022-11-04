Орещук: «Не удивлюсь, если Хайкин получит достойное предложение от европейского или российского топ-клуба»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал уход голкипера Никиты Хайкина из «Буде-Глимт».

27-летний россиянин покинет норвежский клуб по окончании нынешнего контракта — 31 декабря 2022 года.

«Пресса у Хайкина очень хорошая. Если Никита говорит, что уходит, значит, есть предложения от других клубов, в которых предлагают лучшие условия, чем в «Буде-Глимт». Хайкин играет на высоком уровне. Не удивлюсь, если он получит достойное предложение от европейского или российского топ-клуба», — приводит слова Орещука «РБ Спорт».

Хайкин перешел в «Буде-Глимт» в марте 2019 года. За это время россиянин дважды становился чемпионом Норвегии. В этом сезоне он провел 42 матча во всех турнирах и 14 встреч отстоял на ноль.