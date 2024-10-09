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9 октября, 02:58

Бывший спортивный директор «Зенита» Рибалта будет работать в АЕКе

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта продолжит карьеру в АЕКе, сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, 44-летний испанец станет директором греческого клуба, который занимает второе место в турнирной таблице чемпионата страны с 14 очками после 7 матчей.

Рибалта работал в «Зените» с июля 2018 по апрель 2021 года. Помимо российского клуба он также работал в итальянских «Торино», «Милане», «Новаре», «Ювентусе» и «Парме», английском «Манчестер Юнайтед» и французском «Марселе».

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