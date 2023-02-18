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Сегодня, 11:05

Бывший тренер «Уфы» Канчельскис сообщил о переговорах с клубами из ОАЭ

Виктория Кравченко
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Российский тренер Андрей Канчельскис на этой неделе провел переговоры с клубами из ОАЭ.

«На этой неделе был в Дубае, провели переговоры, все потихоньку идет, двигаемся. Название клуба не могу сказать, там есть пара клубов. Скорее всего, может быть такая ситуация, что мы дождемся конца сезона, будет принято решение, сейчас игры еще идут», — цитирует Канчельскиса ТАСС.

54-летний специалист ранее возглавлял «Торпедо-ЗИЛ», «Уфу», «Солярис», «Юрмалу» и «Навбахор».

С 1991 по 1995 год он играл за «Манчестер Юнайтед», с которым стал обладателем Суперкубка Европы (нынешнее название Суперкубок УЕФА), Кубка английской лиги, Кубка Англии, двукратным обладателем Суперкубка Англии, дважды выигрывал чемпионат Англии.

Источник: https://tass.ru/sport/17083137
Андрей Канчельскис
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