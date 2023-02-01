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Бывший тренер «Зенит» Властимил Петржела прокомментировал «СЭ» слова российского форварда «Ариса» Александра Кокорина, который заявил, что каждый нормальных мужчина должен отсидеть в тюрьме.
«Кокорин — шутник. Он подает очень плохой пример. Это нормально, когда люди ни разу не были осуждены за что-то. Я не понимаю, почему кто-то обращает внимание на его слова. Это просто бред. Но его слова никак не повлияет на его карьеру. Нормальный человек махнет на это рукой. Вспышки гнева Кокорина просто отчасти неуместны. Никто больше не удивляется», — сказал Петржела «СЭ».
Кокорин провел в тюрьме 11 месяцев за участие в избиении двух человек в Москве осенью 2018 года. Футболист принадлежит «Фиорентине», однако сейчас выступает на правах аренды за кипрский клуб.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования