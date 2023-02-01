Бывший тренер «Зенит» Властимил Петржела прокомментировал «СЭ» слова российского форварда «Ариса» Александра Кокорина, который заявил, что каждый нормальных мужчина должен отсидеть в тюрьме.

«Кокорин — шутник. Он подает очень плохой пример. Это нормально, когда люди ни разу не были осуждены за что-то. Я не понимаю, почему кто-то обращает внимание на его слова. Это просто бред. Но его слова никак не повлияет на его карьеру. Нормальный человек махнет на это рукой. Вспышки гнева Кокорина просто отчасти неуместны. Никто больше не удивляется», — сказал Петржела «СЭ».

Кокорин провел в тюрьме 11 месяцев за участие в избиении двух человек в Москве осенью 2018 года. Футболист принадлежит «Фиорентине», однако сейчас выступает на правах аренды за кипрский клуб.