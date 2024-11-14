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Сегодня, 17:15

Экс-владелец «Хартс» Романов: «Да когда же мне смотреть РПЛ? восемь уголовных дел...»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Бывший владелец шотландского клуба «Хартс» Владимир Романов в интервью «СЭ» рассказал, почему не смотрит матчи РПЛ.

— Смотрите российский футбол?

— Редко. Российские клубы тратят деньги на легионеров. У меня же другая философия. Создать клуб-хозяйство, вырастить молодого пацана, довести до определенного уровня и хорошо продать. Эта статья бюджета должна обязательно работать! А разве сложно потратить 20 миллионов на легионера? В чем проблема? У меня поэтому и было три клуба, где я заставлял готовить игроков для первой команды, а та уже билась за результат. У меня же в Литве помимо «Каунаса» еще командочка была — «Шилуте». Так вот она такие проблемы «Каунасу» создавала! Там пацаны так бились, чтобы попасть в главный мой клуб! Я за такую модель, за такую систему. А в России — ставка на иностранцев, местным ребятам нет места в составе.

— А кто-то из клубов РПЛ к вам обращался — приди, помоги?

— Знаете, в России все разбираются в двух вещах — в политике и в футболе. Так как же я туда попаду? (смеется.) Да и не хочу в это лезть. Одни агенты сколько крови попьют...

— Так вы не смотрите матчи РПЛ?

— Да когда мне? 10 лет с рейдерами сужусь... Литовцы наняли, и они меня «кошмарят» тут. Восемь уголовных дел завели. На ровном месте. Мне бы решение судьи успеть прочитать и готовиться к следующему заседанию, а вы мне — про футбол в России (улыбается).

— А чем вы сейчас занимаетесь?

— Вот, по судам хожу. По идее, уже мог адвокатом стать. На полставки спокойно бы работал.

Романов был владельцем «Хартс» с 2004 по 2013 год. Также он владел футбольным «Каунасом» и баскетбольным «Жальгирисом».

Стивен Джеррард и&nbsp;Владимир Романов. «Мне сказали: «Хочешь жить — отдашь все». Он мог купить «Ливерпуль», баллотировался в президенты и всего лишился
Футбол
РПЛ
ФК Хартс
Владимир Романов

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