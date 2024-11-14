Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Зарубежные чемпионаты
Трансферы
Испания
Италия
Результаты
Англия
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Турция
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 17:00

Экс-владелец «Хартс» Романов: «На дебатах заявил премьеру Литвы: «Ваше место в геополитике — в заднице США!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший владелец шотландского клуба «Хартс» Владимир Романов в интервью «СЭ» вспомнил, как баллотировался на пост президента Литвы.

— Все ваши беды начались, когда вы выдвинули свою кандидатуру на пост президента Литвы?

— У меня шли дебаты с премьер-министром Литвы. Он заявил: «Мы маленькая страна, которая поменяла всю геополитику Европы».

— Возразили ему?

— Да, сказал: «Господин премьер-министр, ну зачем же вы свой же народ обманываете? Ваше место в геополитике — в американской заднице, откуда ваша задача — лаять и вонять на Россию».

— И вам этого не простили?

— А вы бы так посмели сказать? А полемизировать с лесными братьями бесполезно, вылезли из всех щелей... Они и их хозяева такое не прощают. В Литве терпеть марионеточный режим извращенцев было уже невыносимо. К тому же в Москве мне надо было достраивать бизнес-центр. Появились проекты мирового масштаба. Сам понимал, что надо уезжать.

— А были шансы выиграть те выборы?

 — Да не было такой цели. Просто хотел зафиксировать «демократию» в Литве. Появились большие проекты.

— И все-таки так до конца и не понял: для чего же тогда баллотировались в президенты Литвы?

— Чтобы с трибуны сказать о несправедливости. Исторической несправедливости. Если историю изучать по рунам, то местное население — производное от русских. Сомнительные литовцы, наследники Витаута Великого, предали его наследство. Они скорее даже белорусы.

— Интересный поворот.

— Столица Литвы была в Новогрудках, на территории Белоруссии, а моя фамилия происходит от места, откуда образовалось литовское княжество Рома Ново! Так кто из нас коренной житель Литвы?

Романов был владельцем «Хартс» с 2004 по 2013 год. Также он владел футбольным «Каунасом» и баскетбольным «Жальгирисом».

Стивен Джеррард и&nbsp;Владимир Романов. «Мне сказали: «Хочешь жить — отдашь все». Он мог купить «Ливерпуль», баллотировался в президенты и всего лишился
Футбол
ФК Хартс
Владимир Романов

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Роман Ротенберг подтвердил продажу арены в Хельсинки
Финт Зидана в исполнении Титова и грустный круг почета под присмотром Старостиных. Как прошел матч памяти Федора Черенкова
Правительство Франции завалено сообщениями о насилии в спорте
Украину готовят к сокращению объемов помощи. Что пишут СМИ
Генконсульство РФ призвало туристов «не возить детям-сиротам» дубайский шоколад
Суд приговорил жительницу Москвы к восьми годам колонии за фейки об армии
Сегодня
Вчера
Неделя