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Сегодня, 16:15

Экс-владелец «Хартс»: «Хиддинк просил зарплату в 500 тысяч. Для меня это много»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Бывший владелец шотландского клуба «Хартс» Владимир Романов в интервью «СЭ» объяснил, почему не взял на работу Гуса Хиддинка.

— А к Моуринью вы относились скептически...

— Я действительно в одном интервью заметил, что он уже не нужен «Челси». Зазвездился, никого вокруг себя не видит. Да, результаты у него были. Но какой ценой? Знает только хозяин клуба... Роман Абрамович в итоге с ним расстался.

— Вы же и Хиддинка в «Хартс» не взяли?

— Да я его толком не знал. Он сам ко мне приезжал. Хотел устроиться на работу. Просил 500 тысяч зарплату. Для меня это было многовато. Другие тренеры не больше ста тысяч получали. Иванаускас еще меньше. Мне же надо было бюджет выдерживать. Зачем же деньги так палить? И я искал единомышленника, а не звезду. Ваня [Иванаускас] после победы в Кубке и второго места тоже почувствовал себя звездой... А после «Хартс» где он дал результат? Где он вообще задержался?

Романов был владельцем «Хартс» с 2004 по 2013 год. Также он владел футбольным «Каунасом» и баскетбольным «Жальгирисом».

Бывший владелец &laquo;Хартс&raquo; Владимир Романов. «Мне сказали: «Хочешь жить — отдашь все». Он мог купить «Ливерпуль», баллотировался в президенты и всего лишился
Футбол
ФК Хартс
Владимир Романов
Гус Хиддинк

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