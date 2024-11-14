Экс-владелец «Хартс»: «Первый удар нанес игроку с левой — в голову. Второй — с правой. Тоже в голову»

Бывший владелец шотландского клуба «Хартс» Владимир Романов в интервью «СЭ» рассказал, как боксировал с одним из игроков своей команды.

— С игроками у вас были конфликты?

— Однажды капитан команды Пресли, плеймейкер Хартли и вратарь Гордон, а они составляли костяк команды, неожиданно собрали пресс-конференцию. Мол, озабочены происходящим в клубе... На самом деле все трое просто хотели перейти в «Селтик». Я начал с того, что позвал Гордона с отцом, протянул контракт с пустой графой зарплаты: «Хочешь играть в английском клубе? Вписывай сюда любые цифры в новом соглашении с «Хартс». Он вписал слишком большую для Шотландии сумму, но я не задумываясь подписал контракт.

Впоследствии я продал его за 9 миллионов в английскую лигу, в «Сандерленд». У него в активе 75 матчей за сборную Шотландии. Он до сих пор играет. Кстати, в «Хартс» (смеется).

Потом пригласил на разговор Пресли и Хартли, сказал, что отпущу их, но только если они достойно доиграют сезон и за них заплатят нормальные деньги. Ребята выполнили это условие, а «Селтик» в итоге в последний день трансферного окна перечислил за них приличную сумму.

— Еще конфликтные ситуации возникали?

— На собрании я хотел объявить, что намерен купить «Ливерпуль» и возьму туда сильнейших футболистов «Хартс». Смотрю, чех Беднар развалился на стуле, а ноги положил на другой стул, пытается меня перебить. Предупредил его: «Если будешь вести себя по-хамски, тебе непоздоровится, так как в детстве я боксом занимался».

— А он?

— Ухмыльнулся: «Это было давно, и ты уже старый!» Он чувствовал себя героем, веселил всю команду. Говорю ему: «После собрания надеваем перчатки и выясним, кто из нас старый». Пришлось проучить этого дурачка. Хотя было страшновато: пресс у него четыре кубика, рост 192 см. Куда бить, непонятно. Но мне хватило двух ударов. Первый — слева в голову. Второй — с правой — опять же в голову, но не в челюсть. Все-таки игрок-то мой, не хотелось его «портить». Так он убежал под смех всей команды!

— Нападающий-то хоть хороший был?

— Да как сказать... Я видел в нем замену Янкаускасу. Но не получилось. Чехи же... Пиво любили. Скацл постарше, дурака этого молодого (Беднара) спаивал. Так пиво и загубило парня.

Романов был владельцем «Хартс» с 2004 по 2013 год. Также он владел футбольным «Каунасом» и баскетбольным «Жальгирисом».