Бывший вратарь «Локомотива» Якупович перешел в «Лос-Анджелес»

Бывший вратарь «Локомотива» Элдин Якупович перешел в американский ФК «Лос-Анджелес», сообщает официальный сайт клуба.

38-летний швейцарец заключил контракт с клубом до конца 2023 года с опцией продления еще на один год.

Якупович перешел в «Лос-Анджелес» из «Эвертона». Голкипер перешел в английскую команду в сентябре 2022 года и не провел ни одного матча.

Вратарь выступал за «Локомотив» с января 2006 года по август 2007 года, после чего провел полтора года в аренде в швейцарском «Грассхопперсе». Якупович вернулся в московский клуб в июне 2009 года, а в январе 2010 года ушел на правах свободного агента.