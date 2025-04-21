Бывший вратарь сборной Аргентины Гатти ушел из жизни в возрасте 80 лет

Сегодня, 06:50
Бывший голкипер сборной Аргентины Уго Гатти скончался в больнице в Буэнос-Айресе, сообщает AS.
Экс-футболисту было 80 лет.
Сообщается, что Гатти около двух месяцев назад попал в больницу после несчастного случая. В связи с этим он перенес операцию на бедре. Его состояние осложнилось после инфекции.
Гатти на протяжении карьеры выступал за «Атланту» из Буэнос-Айреса, «Ривер Плейт», «Химнасию и Эсгриму», «Унион Санта-Фе» и «Бока Хуниорс». Он дважды становился обладателем Кубка Либертадорес и один раз побеждал в Межконтинентальном кубке.
Также в активе голкипера 18 матчей в составе сборной Аргентины.