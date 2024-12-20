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Сегодня, 12:05

Сарычев: «Звали осенью в «Торпедо», но потом перестали отвечать на звонки»

Алина Савинова
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Бывший вратарь СССР Валерий Сарычев рассказал, когда он последний раз получал предложение о работе в России.

«В этом году, в «Торпедо». Осенью, в октябре, звонил президент клуба. Договорились о том, что встретимся в конце года, как я буду в Москве. Но, видите, как мне говорят, он уходит в отставку. Видимо, поэтому, когда я набирал, он трубку не взял и не перезвонил. Понял, что вопрос больше не актуален», — приводит «РБ Спорт» слова Сарычева.

В настоящее время 64-летний российский специалист работает в клубе второй корейской лиги «Чхонан Сити». Он ведет тренерскую деятельность в Южной Корее с 2005 года.

Источник: РБ Спорт
Футбол
ФК Торпедо (Москва)
Валерий Сарычев
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