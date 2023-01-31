Бывший защитник «Динамо» Морозов перешел в «Бейтар»

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Бывший защитник «Динамо» Григорий Морозов прилетел в Израиль, успешно прошел медобследование и подписал контракт с «Бейтаром» до конца сезона. Договор также предусматривает опцию продления еще на год.
«Я много слышал о «Бейтаре» и его болельщиках, — приводит слова игрока walla.co.il. — С первого момента переговоры велись на самом серьезном уровне. Я понимаю, что целью клуба является попадание в первую шестерку — «верхний плей-офф» и приложу все усилия, чтобы поспособствовать этому».
Главный тренер команды Иоси Абуксис остался доволен, что Морозов находится в хорошей игровой форме и хотел бы уже в конце недели внести 28-летнего защитника в список заявленных на ближайшую игру чемпионата против «Ирони» (Кирьят-Шмона).
Эли Швидлер
Методология
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