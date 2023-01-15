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Сегодня, 00:23

Бывший защитник «Спартака» и «Манчестер Юнайтед» Видич будет баллотироваться на пост президента Футбольной ассоциации Сербии

Иван Шитик
Корреспондент
Неманья Видич.
Фото Reuters
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Бывший защитник «Спартака» и «Манчестер Юнайтед», экс-капитан сборной Сербии Неманья Видич будет баллотироваться на пост президента Футбольной ассоциации Сербии, сообщает Sportklub.

Видич является фаворитом и пользуется поддержкой со стороны УЕФА, где считают, что он станет лучшим решением после неудачной избирательной ассамблеи в ноябре, когда кандидатура Ненада Бековича не прошла из-за отсутствия делегатов.

Эта идея также была темой разговора на встрече президента УЕФА Александера Чеферина с президентом Сербии Александром Вучичем.

Помимо Чеферина, кандидатуру Видича также поддерживает Зоран Лакович, бывший генеральный секретарь ФСБ, а ныне директор национальных ассоциаций УЕФА, неофициально «третье по значимости лицо в УЕФА».

Напомним, что Видич с 2004 по 2006 год выступал за московский «Спартак».

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Манчестер Юнайтед 2
Манчестер Сити 1
Матч завершен

П2

35%

1.93

24%

1.93

обе забьют - да

22%

1.65
Неманья Видич
Сборная Сербии по футболу
Александер Чеферин
УЕФА
0
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