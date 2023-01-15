Бывший защитник «Спартака» и «Манчестер Юнайтед» Видич будет баллотироваться на пост президента Футбольной ассоциации Сербии

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Бывший защитник «Спартака» и «Манчестер Юнайтед», экс-капитан сборной Сербии Неманья Видич будет баллотироваться на пост президента Футбольной ассоциации Сербии, сообщает Sportklub.
Видич является фаворитом и пользуется поддержкой со стороны УЕФА, где считают, что он станет лучшим решением после неудачной избирательной ассамблеи в ноябре, когда кандидатура Ненада Бековича не прошла из-за отсутствия делегатов.
Эта идея также была темой разговора на встрече президента УЕФА Александера Чеферина с президентом Сербии Александром Вучичем.
Помимо Чеферина, кандидатуру Видича также поддерживает Зоран Лакович, бывший генеральный секретарь ФСБ, а ныне директор национальных ассоциаций УЕФА, неофициально «третье по значимости лицо в УЕФА».
Напомним, что Видич с 2004 по 2006 год выступал за московский «Спартак».
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