Бывший защитник «Спартака» и «Манчестер Юнайтед» Видич будет баллотироваться на пост президента Футбольной ассоциации Сербии

Бывший защитник «Спартака» и «Манчестер Юнайтед», экс-капитан сборной Сербии Неманья Видич будет баллотироваться на пост президента Футбольной ассоциации Сербии, сообщает Sportklub.

Видич является фаворитом и пользуется поддержкой со стороны УЕФА, где считают, что он станет лучшим решением после неудачной избирательной ассамблеи в ноябре, когда кандидатура Ненада Бековича не прошла из-за отсутствия делегатов.

Эта идея также была темой разговора на встрече президента УЕФА Александера Чеферина с президентом Сербии Александром Вучичем.

Помимо Чеферина, кандидатуру Видича также поддерживает Зоран Лакович, бывший генеральный секретарь ФСБ, а ныне директор национальных ассоциаций УЕФА, неофициально «третье по значимости лицо в УЕФА».

Напомним, что Видич с 2004 по 2006 год выступал за московский «Спартак».