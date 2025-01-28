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Сегодня, 18:00

«Целе» продлит контракт с российский хавбеком Иосифовым

Руслан Минаев
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«Целе» продлить соглашение с российским полузащитником Никитой Иосифовым, сообщил спортивный директор клуба Геннадий Голубин. Действующий контракт хавбека истекает летом 2025-го.

«У Никиты были проблемы с оформлением документов, сейчас все нормально. 1 февраля у нас уже начинаются матчи, с этого моменты начнет играть, в Лиге конференций тоже сможет принимать участие. Начали ли переговоры о продлении контракта? Продлим контракт, приняли такое решение. Детали не могу сказать, но продлим точно, договоримся, вопрос технический», — цитирует Голубина ТАСС.

23-летний Иосифов в этом сезоне провел четыре матча за «Целе» и сделал два голевых паса. Ранее он играл за «Кастельон», «Мирандес», «Вильярреал Б» и вторую команду «Локомотива» — «Казанку».

Источник: ТАСС
Футбол
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