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Сегодня, 19:56

«Целе» во второй раз в истории стал чемпионом Словении

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Целе» обыграл «Олимпию» из Любляны в матче 33-го тура чемпионата Словении — 1:0.

Клуб из Целе за три тура до конца турнира стал чемпионом страны, набрав 75 очков в 33 матчах. Отрыв от второго места, которое занимает «Олимпия», составляет 12 очков.

«Целе» во второй раз в истории стал чемпионом Словении. Клуб принадлежит бизнесмену Максиму Демину, который также владеет «Борнмутом». Должность президента «Целе» занимает Валерий Колотило, Павел Швец — генеральный директор, Геннадий Голубин — спортивный директор.

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