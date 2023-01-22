Центральный матч в Греции доверили судьям из Белоруссии

Судейство
Сегодня, 13:12
Один из главных матчей чемпионата Греции между «Панатинаикосом» и ПАОК сегодня будет судить бригада арбитров из Белоруссии — Алексей Кульбаков, Дмитрий Жук и Олег Маслянка. В таком же составе они обычно работают на играх еврокубков.
«Панатинаикос» после 18 туров с 45 очками лидирует в регулярном чемпионате, ПАОК идет четвертым, набрав на девять очков меньше.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования