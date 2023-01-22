Центральный матч в Греции доверили судьям из Белоруссии

Один из главных матчей чемпионата Греции между «Панатинаикосом» и ПАОК сегодня будет судить бригада арбитров из Белоруссии — Алексей Кульбаков, Дмитрий Жук и Олег Маслянка. В таком же составе они обычно работают на играх еврокубков.

«Панатинаикос» после 18 туров с 45 очками лидирует в регулярном чемпионате, ПАОК идет четвертым, набрав на девять очков меньше.