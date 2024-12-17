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Сегодня, 20:00

Церемония ФИФА The Best 2024: где смотреть трансляцию и номинанты на призы лучшим в сезоне

Церемония вручения наград ФИФА The Best 2024 проходит в Дохе 17 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото AFP
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Церемония вручения наград ФИФА The Best 2024 проходит в Дохе (Катар) во вторник, 17 декабря. Начало — в 20.00 по московскому времени.

В прямом эфире мероприятие показывает официальный сайт FIFA.com (плеер доступен на этой странице). Трансляция стартует в 20.00 мск.

На церемонии будут вручены призы лучшему игроку, тренеру, вратарю и автору гола сезона-2023/24 у мужчин и женщин.

Номинанты на приз лучшего игрока 2024 (мужчины):

  • Джуд Беллингем («Реал»)

  • Дани Карвахаль («Реал»)

  • Килиан Мбаппе («Реал»)

  • Федерико Вальверде («Реал»)

  • Винисиус («Реал»)

  • Эрлинг Холланд («Манчестер Сити»)

  • Родри («Манчестер Сити»)

  • Тони Кроос (завершил карьеру)

  • Лионель Месси («Интер Майами»)

  • Флориан Виртц («Байер»)

  • Ламин Ямаль («Барселона»)

Номинанты на приз лучшего вратаря 2024 имени Льва Яшина (мужчины):

  • Андрей Лунин («Реал»)

  • Давид Райя («Арсенал»)

  • Эдерсон («Манчестер Сити»)

  • Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»)

  • Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»)

  • Майк Маньян («Милан»)

  • Унаи Симон («Атлетик»)

Номинанты на приз лучшего тренера 2024 (мужчины):

  • Карло Анчелотти («Реал»)

  • Лионель Скалони (сборная Аргентины)

  • Луис де ла Фуэнте (сборная Испании)

  • Пеп Гвардиола («Манчестер Сити»)

  • Хаби Алонсо («Байер»)

Номинанты на «Премию Пушкаша» — 2024 (автор самого красивого гола сезона у мужчин):

  • Алехандро Гарначо («Эвертон» — «Манчестер Юнайтед», 26 ноября 2023)

  • Хасан Аль-Хайдос (Катар — Китай, 22 января 2024)

  • Терри Антонис («Мельбурн Сити» — «Вестерн Сидней Уондерерс», 12 марта 2024)

  • Яссин Бензия (Алжир — ЮАР, 27 марта 2024)

  • Вальтер Боу («Ланус» — «Тигре», 5 августа 2024)

  • Майкл Чиринос (Коста-Рика — Гондурас, 24 марта 2024)

  • Федерико Димарко («Интер» — «Фрозиноне», 12 ноября 2023)

  • Мохаммед Кудус («Вест Хэм» — «Фрайбург», 14 марта 2024)

  • Денис Омеди («Кампала Сити» Консил — «Китара», 6 августа 2024)

  • Пол Онуачу («Трабзонспор» — «Коньяспор», 10 ноября 2023)

  • Джейден Филоджин-Байдейс («Ротерхэм» — «Халл Сити», 13 февраля 2024)

Номинанты на приз лучшего игрока 2024 (женщины)

Айтане Бонмати, Кэролайн Хансен, Сальма Паральюэло, Она Батлье, Кейра Уолш (все — «Барселона»), Барбра Банда («Орландо Прайд», Замбия), Хадиджа Шоу, Лорен Хемп (обе — «Манчестер Сити»), Линдси Хоран, Табита Чавинга (обе — «Лион»), Люси Бронз («Челси»), Мариона Кальдентей («Арсенал»), Наоми Гирма («Сан-Диего»), София Смит («Портленд Торнс»), Мэллори Суонсон («Чикаго Ред Старс») и Тринити Родман («Вашингтон Спирит»).

Номинанты на приз лучшего тренера 2024 (женщины)

Эмма Хейс («Челси» / США), Артур Элиас (Бразилия), Елена Садику («Селтик»), Эмма Хейс («Челси» / США), Футоси Икеда (Япония), Гарет Тэйлор («Манчестер Сити»), Джонатан Хиральдес («Барселона» / «Вашингтон Спирит»), Сандрин Субейран («Париж») и Соня Бомбастор («Лион» / «Челси»).

Также на мероприятии представят символические сборные прошлого сезона в мужчин и женщин.

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