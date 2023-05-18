Чагров поделился впечатлениями от выступления в чемпионате Исландии

Российский вратарь «Окжетпеса» Никита Чагров рассказал об особенностях исландского футбола.

«Зимой 2022 года я еще находился в процессе восстановления от травмы, и мне пришло предложение из Исландии. Я поехал к ним не раздумывая. Даже несмотря на то, что это был клуб второго по силе дивизиона Исландии. Главное — играть! Я, как и все любители футбола, узнал, что такое исландский футбол во время чемпионата Европы 2016 года. Очень боевые и мощные футболисты. Приехав в Исландию, я увидел это своими глазами. В Исландии футбол повсюду, огромное количеств полей, дети абсолютно всех возрастов, причем и мальчики, и девочки занимаются футболом. Футбол там больше физический, тактики меньше, этого им не достает», — цитирует Чагрова Metaratings.ru.

Чагров выступал в составе «Торпедо» с 2011 по 2013 год, в «Ростове» — с 2013-го по 2016-й, в «Тамбове» — в 2020-м. После долгого нахождения в статусе свободного агента футболист продолжил карьеру в исландском «Коурдренгире», а в 2023 году перебрался в казахстанский «Окжетпес».