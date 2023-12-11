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Сегодня, 12:49

Чеферин хочет снять ограничения, которые мешают ему переизбираться на новый срок в УЕФА

Игнат Заздравин
Корреспондент
Александер Чеферин.
Фото Global Look Press
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Президент УЕФА Александер Чеферин рассчитывает снять ограничения, из-за которых он не может оставаться во главе организации, сообщает Daily Mail.

Чеферин занял пост главы УЕФА в 2016 году. С того момента он дважды переизбирался на новый срок: в 2019 и 2023 годах. Количество президентских сроков в УЕФА ограничено тремя, поэтому он должен будет покинуть пост в 2027 году.

По информации источника, поправки, которые могут позволить 56-летнему словенцу оставаться на посту, будут вынесены на голосование членов УЕФА на конгрессе в Париже 8 февраля 2024 года.

Футбол
Александер Чеферин
УЕФА
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