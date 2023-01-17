Чемпион мира-2014 и экс-игрок «Спартака» пошел в экстремальный поход в шортах при морозе

Бывший нападающий «Спартака» и сборной Германии Андре Шюррле опубликовал в социальной сети фотографии с восхождения на вершину в 19-градусный мороз. Экс-футболист отправился в экстремальный поход в шортах.

«Третий день восхождения на вершину с прекрасной командой! Самая сложная вещь, которую я когда-либо делал, физически и ментально! В последние минуты мне нужно было найти что-то глубоко внутри себя, чтобы продолжать! Опыт, который я никогда не забуду! Минус 19 градусов, ветер в лицо, сильный снег с дождем! Я узнал, что мое тело сильнее, чем я думал. Если я вложу в него свой разум и душу, я смогу все. Спасибо за незабываемое путешествие», — написал Шюррле.

Андре Шюррле завершил карьеру в 2020 году в возрасте 29 лет. «Спартак» был его последним клубом. Также он играл за «Майнц», «Байер», «Челси», «Вольфсбург», дортмундскую «Боруссию» и «Фулхэм».

Шюррле — чемпион мира, бронзовый призер двух чемпионатов Европы в составе сборной Германии, чемпион Англии в составе «Челси», победитель Кубка Германии с «Вольфсбургом» и «Боруссией».