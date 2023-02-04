Чемпион мира Отаменди продлит контракт с «Бенфикой»

Сегодня, 23:13
Руководство «Бенфики» обсудит новый контракт с защитником команды Николасом Отаменди, сообщает O Jogo.
Клуб готов предложить 34-летнему аргентинцу новое соглашение на два года.
Контракт защитника с португальским клубом истекает летом 2023 года.
В нынешнем сезоне Отаменди провел в общей сложности 23 матча за «Бенфику», забил один гол и отдал одну результативную передачу.
В составе сборной Аргентины он выиграл чемпионат мира-2022, который проходил в Катаре.
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